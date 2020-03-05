Поліцейські підозрюють 35-річного збаражчанина у крадіжці грошей

Кримінальне провадження за частиною першою статті 185 ККУ слідчі Збаразького відділення поліції розпочали щодо жителя райцентру. Зловмисник викрав у своєї знайомої 600 гривень.

Потерпіла, звернувшись із заявою про злочин, розповіла, що напередодні до неї заходив сусід, котрий час від часу допомагає по господарству. «Помічника» поліцейські перевірили на причетність до крадіжки і не помилилися. Зловмисник у скоєному зізнався.

З його слів, гроші привласнив, коли господині не було в помешканні. Того ж дня усю суму витратив на власні потреби.

До слова, 35-річний зловмисник не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців за вчинення дрібних крадіжок. Триває досудове розслідування.