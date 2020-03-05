Небезпечний наркотик вилучили оперативники Тернопільщини в місцевого мешканця

Двадцять п’ять грамів особливо небезпечних психотропних речовин вилучили оперативники управління протидії наркозлочинності в Тернопільській області в місцевого жителя.

За словами керівника управління Михайла Димиди, вони отримали інформацію про те, що через поштове відділення чоловік отримає наркотичну речовину .

Під час проведення оперативних заходів правоохоронці затримали тернополянина після того, як він забрав пакунок.

У ході проведення санкціонованого обшуку у підозрюваного вилучили 25 грамів солей, а також марихуану, ваги та пакетики для фасування.

Підозрюваний зізнався, що замовив психотропні речовини через інтернет-магазин. Брав на гурт, а тому за товар заплатив 4500 гривень.

Михайло Димида каже, що на сьогодні грам солі вартує близько 650 гривень. Тернополянина затримали. Йому оголосили підозру згідно з статтею 307 частина 3 ККУ. Суд обрав тернополянину міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 210 тисяч.

Правоохоронці встановлюють шляхи надходження наркотиків на територію області. Триває слідство.