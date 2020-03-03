Три факти шахрайств з банківськими картками зареєстрували за минулу добу правоохоронці

Загальна сума втраченого становить майже 53 тисячі гривень. Потерпіли від шахрайської схеми 29-річний тернополянин, 41-річна жителька Заліщиків та 42-річний мешканець Теребовлянщини.

За словами тернополянина, до нього тричі телефонували нібито із банку. Спочатку чоловік запідозрив щось неладне і не став спілкуватися з співрозмовником. Та псевдопрацівник був наполегливий, під час розмови йому вдалося вивідати в тернополянина дані кредитної картки та CVV номер.

В результаті з рахунку потерпілого зняли 30 тисяч гривень. Поліцейські встановили, куди зловмисники перекинули гроші та вживають заходів щодо розкриття злочину.

Понад 15 тисяч гривень зникло з кредитної картки жительки Заліщиків. Жінка продиктувала псевдопрацівнику банку коди підтвердження, які надійшли їй на мобільний телефон. Ще один потерпілий, житель Теребовлянщини, повідомив усі реквізити своєї банківської картки телефонному незнайомцю і втратив 7500 гривень.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння злочинів, та закликають громадян бути пильними при спілкуванні з незнайомцями, які телефонують та представляються працівниками банку.

Не повідомляйте їм ніякої інформації про свою платіжну картку (ПІН код, CVV номер, строк дії картки, слово-пароль, та ін.) Якщо вас лякають або кваплять, вимагають дані картки – це ознаки шахрайства. Припиніть розмову та передзвоніть у банк за офіційним номером, вказаним на картці або на сайті фінустанови.