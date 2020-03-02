У Тернополі СБУ провела антитерористичні командно-штабні навчання

Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Тернопільській області провела планові антитерористичні командно-штабні навчання на базі об’єктів системи водопостачання.

У заходах взяли участь представники регіональних підрозділів СБУ, поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Збройних Сил України, представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

Учасники навчань відпрацювали комплекс заходів із виявлення та знешкодження умовних терористів, а також локалізації можливих негативних наслідків їхньої діяльності. Також було перевірено стан захищеності об’єктів критичної інфраструктури міста та рівень готовності відповідних підрозділів до попередження надзвичайних подій, пов’язаних із можливими терористичними проявами.

Координаційна група проаналізувала результати відпрацьованих завдань та надала методичні рекомендації щодо удосконалення системи захисту та протидії можливим загрозам на кожному із навчальних об’єктів.