Пакет з речовиною, схожою на канабіс, вилучили правоохоронці Тернопільщини у жителя сусідньої області

Водія у стані наркотичного сп’яніння зупинили працівники Зборівського відділення поліції. У чоловіка вилучили ще й 11 поліетиленових пакетів з подрібненою зеленою речовиною, схожою на канабіс.

За словами начальника місцевого відділення поліції Артема Колодія, його працівники спільно з групою реагування патрульної поліції Бережан та Тернопільського ГУНП, проводили у регіоні спільні профілактичні заходи щодо зниження травматизму в результаті ДТП, смертності та аварійності на дорогах. Окрім цього тривали відпрацювання з метою виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї та вибухівки.

Під час патрулювання, правоохоронці зупинили автомобіль марки ГАЗ 2410, який їхав з порушенням правил дорожнього руху. Водій – мешканець Львівської області, 1995 року народження. Під час спілкування поводився мляво, реакція була запізнілою, зіниці розширені.

Чоловік відмовився проходити освідчення на стан алкогольного сп’яніння на місці і не поїхав у медзаклад, аби здати кров для перевірки на вміст наркотичних речовин. На водія склали адмінпротокол згідно статті 130 КУпАП.

Під час поверхневої перевірки в салоні автомобіля, на підлозі пасажирського переднього сидіння, правоохоронці виявили пакет з фасованою речовиною, схожою на канабіс.

На місце події вони викликали слідчо-оперативну групу. У ході перевірки з’ясувалося, що в пакеті 11 пакунків з зеленою подрібненою речовиною. Знахідку вилучили і направили на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Щодо кермувальника відкрито кримінальне провадження згідно статті 309 частина 1 ККУ – Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Триває слідство.