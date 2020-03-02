На Тернопільщині СБУ викрила на хабарі головного державного виконавця Південно-Західного міжрегіонального управління Мінюсту

Служба безпеки України підозрює в отриманні хабара головного державного виконавця одного із міжрайонних відділів державної виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

За версією слідства, посадовець вимагав від місцевого мешканця 5 тисяч гривень за видалення його даних із реєстру боржників та зменшення суми заборгованості із сплати аліментів.

Правоохоронці затримали державного виконавця, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, у службовому кабінеті в одному із райцентрів Тернопільщини.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, посадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину.

Заходи із викриття держвиконавця проводилися спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області.

сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області