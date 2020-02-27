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Вибухотехніки знищили гранату часів Другої світової війни, знайдену під час ремонту

Категорія: Кримінал

Небезпечну знахідку виявив мешканець Чортківського району та одразу зателефонував у поліцію.

Чоловік під час ремонту своєї оселі в одній із кімнат під підлогою знайшов предмет, ззовні схожий на гранату. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в області.

Як розповів начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області Ігор  Васьків, знайдений боєприпас виявився гранатою часів Другої світової війни. Фахівці знищили вибухонебезпечний предмет.

Поліцейські застерігають краян: у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів у жодному разі не варто їх торкатись, брати до рук чи переносити. Слід негайно повідомити про знахідку за номером «102».

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