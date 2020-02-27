У неповнолітнього нацгвардійці виявили згорток з речовиною рослинного походження

Згорток з подрібненої речовиною зеленого кольору рослинного походження віддав військовослужбовцям Національної гвардії п’ятнадцятилітній юнак. Хлопця в районі залізничного помітили правоохоронці. Останній поводився дивно та порушував громадський порядок.

Коли до нього підійшли люди у формі, він добровільно віддав пакунок з невідомою речовиною.

Хлопець – студент-першокурсник одного з училищ Тернополя. Неповнолітній сказав, що згорток знайшов на пероні вокзалу.

Знахідку правоохоронці вилучили та передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Даний факт внесли в ЄРДР згідно статті 309 частина 1 ККУ – Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.