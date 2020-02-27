Зловмисника, який викрав понад десять тисяч гривень з автоматів питної води, розшукали тернопільські оперативники

Впродовж однієї ночі зловмисник викрав готівку з семи водоматів, розташованих у Тернополі на масивах «Дружба» та «Новий світ». Оперативно вийти на слід правопорушника вдалося працівникам карного розшуку міського відділу поліції завдяки камерам відеоспостереження.

Повідомлення про крадіжки надійшло до працівників поліції від приватного підприємця, котрий займається реалізацією питної води в обласному центрі. Зі слів чоловіка, невідомий, підібравши ключі до торгових автоматів з водою, виніс звідти гроші. Загальна сума збитків – понад десять тисяч гривень. Одну із крадіжок зафіксували камери відеоспостереження.

В ході розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. Ним виявився 34-річний тернополянин. Його розшукали в одному із населених пунктів Тернопільського району. Він вперше потрапляє в поле зору правоохоронців.

В ході досудового розслідування з’ясувалося, що підозрюваний намагався раніше влаштуватися на роботу до підприємця – проходив там стажування. Проте з певних причин його не прийняли.

Тернополянин вирішив збагатитися за рахунок роботодавця. Запримітив, де зберігаються ключі від водоматів, викрав їх і забрав гроші з семи торгових автоматів.

Щодо підозрюваного розпочато кримінальне провадження. Його дії слідчі кваліфікують за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка. За вчинене тернополянину загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.