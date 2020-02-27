Оперативники затримали тернополянина, котрий, перебуваючи під домашнім арештом, скоїв крадіжку з гуртожитку

За вчинення крадіжки оперативники карного розшуку Тернопільського відділу поліції затримали 42-річного тернополянина. Зловмисник спокусився на чуже майно, перебуваючи під домашнім арештом за серію майнових злочинів.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Тернопільського відділу поліції від студентки одного із місцевих навчальних закладів. У неї із кімнати гуртожитку викрали два ноутбуки. Збитки оцінила у понад 12 тисяч гривень.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетний 42-річний тернополянин. Він вже неодноразово судимий та перебуває під слідством за скоєння серії крадіжок.

Зловмисник під виглядом відвідувача проник до гуртожитку та з однієї із незачинених кімнат виніс два ноутбуки. Крадену комп’ютерну техніку поліцейські вилучили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 ККУ. Поліцейські помістили тернополянина до ізолятора тимчасового тримання в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.