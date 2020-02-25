Криміналіст – професія за покликанням

Головне управління Нацполіції в Тернопільській області проводить відбір кандидатів на денну форму навчання за державним замовленням до Національної академії внутрішніх справ за спеціальністю «Право».

Тут готують фахівців для підрозділів техніко-криміналістичного забезпечення органів досудового розслідування Національної поліції України. Термін навчання – 4 роки. Випускники здобувають ступінь бакалавра.

На денну форму навчання приймаються особи молодшого складу поліції віком від 18 років і цивільні особи віком від 17-ти до 30 років, які мають повну загальну середню освіту.

Кандидати повинні скласти зовнішнє незалежне оцінювання з наступних предметів: української мови та літератури, історії України, іноземної мови або математики на вибір. Мінімальний конкурсний бал – 140.

Також абітурієнти в академії складають іспит з фізичної підготовки. Для вступу на навчання кандидату необхідно заповнити онлайн-анкету на вебсайті: osvita.np.gov.ua.

Для більш детальної інформації можна звернутися до підрозділу організації відбору ГУНП в Тернопільській області за адресою: вул. Галицька, 40 тел: 0352)27-15-40(067)65-34-593, (067)65-37-728.