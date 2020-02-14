Особу кур’єра, який співпрацював з шахраями, встановили оперативники Тернопільщини

Чоловіка, який допомагав шахраям обдурювати та заробляти на довірі жителів Тернополя, затримали. Його піймали на території Волинської області.

Начальник сектору відділу кримінальної поліції Тернопільського відділу поліції Віктор Демчан каже, що підозрюваний разом зі спільниками, які знаходяться на окупованій території Луганської області, видурили у пенсіонерки більше п’яти тисяч гривень.

Потерпіла розповіла, що 10 лютого на стаціонарний номер зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що її донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду і на лікування потрібні гроші.

Перевірити так це чи ні жінка не могла, оскільки донька знаходиться за кордоном. У ході телефонної розмови зловмисники вивідали у пенсіонерки її адресу і за деякий час до помешкання приїхав кур’єр. Саме йому 93-річна тернополянка віддала свої заощадження.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів оперативники карного розшуку міста та області вийшли на слід зловмисників. Стало відомо, що до потерпілої телефонували з Луганська, а кур’єр, який в цей час був на Тернопільщині, забирав гроші.

За деякий час спільно з колегами Луцької поліції підозрюваного затримали згідно статті 208 КПК. Чоловік таким самим методом встиг обібрати і жителів Волинського краю. Підозрюваний – житель Луганської області, 1989 року народження. Чоловікові інкримінують статтю 190 частина 1 ККУ. Правоохоронці встановлюють спільників шахрая.