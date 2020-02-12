Команда управління КОРД виборола першість у змаганнях з гирьового спорту

Змагання з гирьового спорту відбулося серед працівників поліції області. До їх проведення долучилася Тернопільська обласна організація ФСТ «Динамо».

За перемогу боролися 60 співробітників з різних структурних та територіальних підрозділів Нацполіції області. Спортсмени змагались як в особистому, так і в командному заліку.

Як розповів начальник сектору професійного навчання управління кадрового забезпечення ГУНП Олексій Криворучко, за результатами змагань сформують збірну команду поліції Тернопільщини. Спортсмени поїдуть наприкінці лютого в Ужгород на Всеукраїнські змаганнях з гирьового спорту серед поліцейських.

В результаті напруженої боротьби перемогу здобула команда управління КОРД в Тернопільській області. Друге місце посіла збірна роти поліції особливого призначення. На третій сходинці – колектив Тернопільського відділу поліції.

Кожен учасник намагався продемонструвати свою силу, витривалість та майстерність. Поліцейські змагалися у піднятті гирі вагою 24 кілограми, виконували поштовхи обома руками та ривок руками почергово.

Найкращі результати в своїх вагових категоріях показали: Дмитро Крет з Тернопільського районного відділення поліції, Олег Вів’юрка з Лановецького відділення поліції, Іван Свистун з Бучацького відділення поліції, Віталій Масний з Тернопільського відділу поліції, а також двоє співробітників управління КОРД

Переможців та призерів змагань нагородили дипломами, кубками та грамотами.