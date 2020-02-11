Шумські поліцейські вилучили в неповнолітнього пляшку з речовиною, схожою на коноплю

Дволітрову пляшку частково заповнену сухою подрібненою речовиною зеленого кольору, ззовні схожою на коноплю, вилучили працівники Шумського відділення поліції у 17-річного жителя району.

В ході проведення відпрацювання по крадіжці поліцейські перевіряли один із населених пунктів району. В одному із нежилих будинків виявили речовину, схожу на наркотичну. Правоохоронці встановили, кому належить сховок. Заборонену речовину зберігав 17-річний місцевий житель. З’ясувалося, будинок належить його родичам і там тривалий час ніхто не проживає.

Зі слів хлопця, він знайшов рослини восени, зібрав, висушив їх і зберігав для власного споживання. Загальна вага вилученого – близько 450 грамів. Правоохоронці направили пляшку з подрібненою речовиною на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Даний факт поліцейські внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 309 частина 1 ККУ - Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Триває слідство.