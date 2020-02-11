Монастириські поліцейські підозрюють мешканку району в незаконному зберіганні та збуті наркотичних речовин

Підозру у вчинені злочину, передбаченого частиною 1 статті 307 ККУ, слідчі Монастирського відділення поліції оголосили 36-річній мешканці району.

Під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні жінки поліцейські знайшли подрібнену речовину, схожу на марихуану. Хоч як господиня не переконувала, що зберігала її для власного споживання, правоохоронці задокументували факти збуту нею забороненої речовини. Кількість вилученого – понад 800 грамів.

Як встановили правоохоронці, жінка вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців за зайняття такою незаконною діяльністю. Наразі в суді слухається справа, де вона проходить підозрюваною у вчиненні наркозлочинів.

Санкція статті, яку інкримінують мешканці Монастириського району, передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Також вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.