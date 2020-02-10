Працівники поліції встановлюють, яким чином зловмисники оформили онлайн кредит на мешканку Тернополя

Жертвою шахраїв стала 33-річна жителька обласного центру. Зловмисники за допомогою дубліката сімкартки потерпілої на одному із сайтів без її відома відкрили кредит на неї.

Про оформлення позики тернополянка дізналася із повідомлення, яке надійшло до неї з вимогою сплатити борг. Потерпіла за допомогою звернулася до правоохоронців. За її словами, вона не користувалася ніякими онлайн послугами. Але пригадала, що напередодні її номер був заблокований. Картка не працювала декілька годин, допоки тернополянка не пішла до сервісного центру і не відновила її.

Як встановили правоохоронці, зловмисники спеціально декілька разів під різними приводами телефонували потерпілій, аби заблокувати її картку. Потім виготовили дублікат її номера і шахрайським способом оформили на одному із сайтів швидкий кредит на ім’я тернополянки.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці встановили на яку картку надійшли кошти і вживають заходів щодо розкриття злочину.

Аби убезпечити себе від такої афери, поліцейські радять звернутися в сервісний центр та прив’язати свою сімкартку до паспорта. Тоді відновити її можна буде лише особисто, прийшовши з документами до оператора. Відключіть можливість віддаленого перевипуску сімкартки. Якщо ви виявили, що ваш номер неактивний, негайно зверніться до мобільного оператора та виконуйте його інструкції.