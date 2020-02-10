Близько двох годин знадобилося правоохоронцям Чортківщини, аби розшукати викрадене авто

Домашній арешт за незаконне заволодіння транспортним засобом обрав суд жителю села Залісся Чортківського району. Чоловік викрав чуже авто і керував ним у стані алкогольного сп’яніння.

Сьомого лютого потерпілий приїхав на автомобілі “ВАЗ21093″ до знайомих в гості в село Залісся. Транспорт залишив на вулиці.

Автомобіль помітив місцевий мешканець, який проходив повз. Відчинивши двері побачив, що у замку запалювання є ключі. Чоловік вирішив покататися на чужому автомобілі і поїхав ним до Чорткова.

Проте доїхати до райцентру не встиг. Його, в результаті порушення правил дорожнього руху, зупинив наряд групи реагування патрульної поліції. Чоловік документів не надав і був п’яним.

Двадцятиоднорічного водія-викрадача правоохоронці затримали згідно статті 208 КПК. Перед законом житель Чортківщини відповідатиме за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння – 130 КУпАП та згідно статті 289 частина 1 ККУ. Триває слідство.