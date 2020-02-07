Керівником управління поліції охорони Тернопільщини призначений Олег Іващенко

7 лютого, згідно наказу голови Національної поліції України, Олег Іващенко призначений на посаду начальника управління поліції охорони в тернопільській області . Особовому складу управління нового керівника представив начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

Генерал зауважив, що роки служби Олега Олексійовича у відомчій охоронній системі – це той позитивний досвід, який допоможе в організації якісної роботи управління. Серед побажань – згуртовувати колектив, сумлінно виконувати свої професійні завдання та дбати про активну співпрацю з поліцією краю.

Роман Лихота, який до цього часу очолював підрозділ, призначений заступником начальника УПО.

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