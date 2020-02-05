За добу правоохоронці задокументували два факти незаконного перевезення деревини

Факти незаконного транспортування лісопродукції зафіксовано у Підволочиському та Заліщицькому районах.

Під час патрулювання співробітники поліції поблизу Підволочиська зупинили вантажний автомобіль з напівпричепом. Водій перевозив понад 19 кубів кругляку породи дуб без належних супроводжуючих документів. Автомобіль поміщено на арештмайданчик. Поліцейські встановлюють, де проводилася порубка дерев.

Ще один факт незаконного транспортування дерев виявили працівники поліції у Заліщицькому районі. Там автомобіль марки «ЗІЛ» був завантажена деревиною породи акація.

Поліцейські під час перевірки товаро-транспортної накладної помітили ряд невідповідностей та для з’ясування усіх обставин транспортний засіб з лісопродукцією помістили на арештмайданчик.

Дані факти внесено до Єдиного реєстру розслідувань за частиною 1 статті 246 ККУ – незаконна порубка лісу.