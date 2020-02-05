У Загаєцькому чоловічому монастирі правоохоронці Тернопільщині сторонніх осіб не виявили

Інформація, яка прозвучала на одному із центральних телевізійних каналів, не підтвердилася. В сюжеті журналісти заявили, що в Загаєцькому чоловічому монастирі перебувають підозрілі сторонні особи і мають при собі зброю. Даний факт поліцейські одразу внесли в журнал Єдиного обліку.

За словами Романа Стрижака, начальника Шумського відділу поліції, аби перевірити інформацію, яка прозвучала у випуску новин, на територію монастиря поїхали правоохоронці.

Вони оглянули територію та встановили осіб, які перебували всередині. На момент перевірки там був 21 чоловік. Усі надали необхідні документи, які засвідчили їхнє громадянство України.

Сторонніх осіб та зброї працівники поліції не виявили.