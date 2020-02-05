Підприємство на Теребовлянщині порушило рішення суду

Із скаргою про забруднення річки Гнізна звернулися до правоохоронців Теребовлянщини представники екологічної інспекції. Вони звинуватили місцеве приватне підприємство у скиданні зворотних вод.

Тернопільський окружний адміністративний суд заборонив підприємству скидати будь-які відходи у річку. На виконання рішення представники органів місцевого самоврядування опломбували водовідведення.

Підприємство повинно було визначитися з методом утилізації зворотних вод: або укласти договір на їх вивезення, або облаштувати на території очисні споруди.

Проте жоден з варіантів фірма не виконала. Натомість працівники підприємства відновили злив зворотних вод у річку.

Як результат – правоохоронці відкрили кримінальне провадження згідно частини 1 статті 382 КК України – Невиконання судового рішення.

Матеріали справи слідчі передали до суду.