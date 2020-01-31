Наркоторговці, затримані у Тернополі, перебувають під вартою. Заставу жоден з підозрюваних не вніс

Учасники групи, які займалися масовим виготовленням та розповсюдженням наркотиків, затримані. Сімом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, двом – домашній арешт.

Останнім часом в інтернет-мережі розповсюджується інформація про причетність до даного правопорушення сина одного з відомих в Тернополі забудовників. Дана інформація фейкова та неправдива. Журналісти даних інтернет ресурсів за будь-якими коментарями до поліції не зверталися.

За словами начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління (детективів) Юрія Барабана, усім підозрюваним інкримінують по дві статті кримінального кодексу України – 307 частина 2 та 309 частина 2.

Організатор бізнесу, окрім цих статей, відповідатиме ще й згідно статті 345 частина 2 ККУ – Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Під час затримання чоловік наніс тілесні ушкодження працівнику поліції.

Визначив суд і розмір застави, яку можуть внести учасники наркобізнесу. Це від чотирьохсот тисяч до одного мільйона п’ятдесят однієї тисячі гривень. Найвища сума застави встановлена для головного організатора.

На сьогодні, каже Юрій Барабан, проводяться арешти майна та речей, вилучених під час обшуків. Під заставу жоден з затриманих учасників не вийшов. Проте у разі внесення встановленої суми підозрювані зобов’язані виконувати ряд правил, визначених судом – здати закордонний паспорт, з’являтися на вимогу слідчого, носити електронний браслет.