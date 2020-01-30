Заробити на краденому планував житель Бережан

Алюмінієву бочку ємністю 200 літрів викрав з підсобного приміщення невідомий. Із заявою про крадіжку в Бережанський відділ поліції звернувся місцевий мешканець.

Чоловік повідомив, що у будинку, де трапився злочин, він буває не часто. Зникнення виявив 29 січня. У ході проведених слідчо-розшукових заходів правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Це – місцевий житель, 1967 року народження. Чоловік зловживає спиртним. У день крадіжки він також випив, а після цього пішов на злочин. Ємність запримітив раніше, а тому вирішив викрасти та здати на металобрухт.

Заробити на краденому житель Бережан не встиг. Правоохоронці вилучили чуже майно. Зловмисник у скоєному зізнався. Йому інкримінують статтю 185 частина 1 ККУ. Перевіряють чоловіка і на причетність до аналогічних злочинів. Триває слідство.