Смерть дитини від щурячої отрути не підтвердилася

Про смерть п’ятирічної дівчинки в чергову частину Чортківського відділу поліції повідомив лікар. Малолітня дитина потрапила до лікарні 27 січня близько 21:40 з болями в животі та сильною рвотою.

Спочатку мама дитини звернулася в місцеву амбулаторію, а вже звідти хвору дитину направили до чортківської райлікарні. Дівчинці стало гірше, її госпіталізували в реанімаційне відділення.

З Тернополя викликали екстрену медичну допомогу. Проте стан дитини до приїзду бригади погіршився. Врятувати її не вдалося. Через п’ять годин після приїзду до лікарні дитина померла.

Батьки запевнили, що дома у них нема жодних засобів для трійки гризунів. Відсутність ознак інтоксикації підтвердили і попередні результати судово-медичної експертизи. Одна з версій смерті – набряк мозку нез’ясованого генезису. Експертизи тривають, аби встановити остаточну причину смерті п’ятирічної дівчинки.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із статтею 115 частина 1 ККУ з відміткою “нещасний випадок”.