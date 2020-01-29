Близько 265 тисяч гривень та коштовності винесли невідомі з будинку фермерів на Тернопільщині

Троє невідомих у масках увірвалися до будинку фермерів на Лановеччині, забрали гроші, цінні речі і втекли. Розбійний напад трапився 29 січня близько третьої години ночі.

За словами потерпілих, вночі у спальню господарів житла зайшли троє невідомих та зв’язали скотчем руки чоловікові й дружині. Шум почув син власників житла і сховався під ліжко. Проте зловмисники найшли його і також зв’язали.

Невідомі вимагали від родини віддати гроші. В руках злодіїв були лом, дві бити та предмет, схожий на револьвер.

Потерпілі розповіли нападникам де гроші. В результаті, невідомі збагатилися майже на 265 тисяч гривень. Забрали вони і коштовності, які були у будинку.

Після цього тріо втекло. Син вивільнився та покликав на допомогу.

За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Степана Яцуха, нападники ймовірно знали, що у будинку фермерів є гроші. Відомо було невідомим і про камери спостереження, оскільки зловмисники забрали вінчестер, де зберігалося відео. Собаку, яка бігала на подвір’ї, злодії отруїли перед тим, як увійшли в будинок.

Потерпілі розповідають, що чоловіки розмовляли українською мовою, але з суржиком.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 187 частина 3 ККУ. Правоохоронці працюють на місці події, опитують мешканців району, розшукують нападників, опрацьовуючи камери відеоспостережень. Кому відома будь-яка інформація про напад, просимо телефонувати на лінію “102″.