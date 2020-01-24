За п’ятдесят доларів житель Теребовлянського району намагався уникнути адмінвідповідальності

Кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 ККУ – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі – розпочали слідчі Теребовлянського відділу поліції щодо 28-річного жителя району. У такий спосіб чоловік хотів вирішити питання щодо непритягнення його до адміністративної відповідальності за керування автомобілем напідпитку.

Про водія вантажівки, котрий роз’їжджає містом з порушенням правил дорожнього руху, працівникам Теребовлянського відділу поліції повідомили місцеві жителі. Правоохоронці оперативно відреагували та виїхали на місце події. За кермом транспортного засобу перебував 28-річний житель одного із сіл району. Під час спілкування поліцейські відчули від нього запах спиртного.

Правоохоронці запросили водія проїхати з ними до відділу поліції для оформлення на нього адмінматеріалів за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння. Вже там порушник неодноразово пропонував співробітникам поліції гроші, аби його відпустили. Правоохоронці попередили чоловіка, що за пропозицію та надання службовій особі неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність. Та попри це він витягнув з кишені 50 доларів та підкинув інспектору. Неправомірні дії водія-порушника зафіксувала бодікамера.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Окрім цього, стосовно порушника поліцейські склали адмінпротокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення – керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.