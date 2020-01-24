Оперативники Тернопільщини викрили групу, яка займалася масовим виготовленням та розповсюдженням наркотиків

Наркотики, зброю, набої, гроші, мобільні телефони, автомобілі та особисті записники – усе це вилучили оперативники в ході проведення масштабної спецоперації, яка тривала на території трьох областей.

Двадцять третього січня в Тернопільській, Хмельницькій та Київських областях співробітники управління стратегічних розслідувань спільно із працівниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки, відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління (відділ детективів), управління патрульної поліції, управління протидії наркозлочинності, слідчого управління, управління «КОРД» та СБУ, за процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області одночасно провели сімдесят обшуків.

Дев’ятьох осіб затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення підозри за статтею 307 частина 2 ККУ, за статтею 309 частина 2 ККУ та обрання міри запобіжного заходу одинадцятьом членам угрупування.

За словами Василя Джиджори, начальника управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області, впродовж останніх шести місяців оперативники його підрозділу разом зі слідчими ГУНП та детективами документували групу осіб, яка виготовляла та розповсюджувала наркотичну речовину – метамфетамін.

Організатор бізнесу – тридцятип’ятирічний житель Тернополя-власник одного зі спортклубів. Підбором кадрів займався найближчий товариш керівника. В його обов’язки входив пошук надійних людей, які б не лише розповсюджували наркотики, але й могли захистити підлеглих у разі будь-якого нападу. Серед помічників були відвідувачі спортивного залу.

- У ході санкціонованих обшуків, одночасно проведених на території трьох областей, вилучено понад кілограм наркотиків та психотропних речовин у твердих, кристалічних , порошкоподібних та інших формах, зброю, боєприпаси, готівкові кошти у національній та іноземній валюті, засоби зв’язку, – розповів прокурор області Петро Бойко.

Всі учасники угрупування – люди віком від 20 до 33 років. Вони отримували від організатора метамфетамін і займалися його продажем. За попередніми даними, у день такий бізнес приносив від 25 до 50 тисяч гривень.

- Під час оперативних заходів правоохоронці встановили шляхи надходження наркотичної речовини. Частину “солей” виготовляли у спеціально обладнаних гаражних приміщеннях, – каже Олександр Богомол. – Решту сировини, а також наркотики, закуповували у мешканців Хмельницької області.

- У ході розслідування стало відомо, що дане угрупування на території Тернопільщини працювало впродовж кількох років. Їх неодноразово викривали правоохоронці, але учасникам вдавалося уникати покарання. Під час досудового розслідування буде перевірятися й причетність до злочину працівників правоохоронних органів, – стверджує т.в.о. начальника Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки України Олександр Мерена.

Організатор бізнесу відповідатиме перед законом за статтями, пов’язаними з виготовленням та розповсюдженням наркотиків, а також згідно статті 345 частина 2 ККУ – Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Під час затримання чоловік наніс тілесні ушкодження працівнику поліції.

Триває слідство.