На Тернопільщині викрили забудовників, які ухилялись від сплати податків

Днями співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Тернопільській області під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області викрили протиправну діяльність посадових осіб двох будівельних фірм.

Суб’єкти господарювання, займаючись будівництвом та реалізацією квартир і нежитлових приміщень, ухилились від сплати податків у особливо великих розмірах.

Для того, аби приховати реальні доходи, отримані від реалізації нерухомості, бізнесмени діяли за своїм планом. У податковій та фінансовій звітності вони вказували лише частину отриманих від продажу коштів, яка перераховувалась покупцями на розрахункові рахунки забудовників. Решта оплати здійснювалась за готівку, в тому числі в іноземній валюті, без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності.

За результатами обшуків, проведених на підставі ухвал суду, вилучено речі та документи, які мають значення речових доказів.

Податкові міліціонери вилучили також готівкові кошти в іноземній та національній валюті, загальна сума яких становить 7,4 млн гривень (в еквіваленті національної валюти згідно з курсом Національного банку України).

Триває досудове розслідування.