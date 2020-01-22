14 тисяч гривень втратила тернополянка, купуючи меблі через Інтернет

Купляла меблі на одному із вебсайтів, а залишилася без товару та грошей. Така неприємність спіткала 52-річну жительку Тернополя. За допомогою потерпіла звернулася до співробітників Тернопільського відділу поліції.

Оголошення про продаж меблів тернополянка знайшла в інтернеті на одному з популярних сайтів. Зідзвонилася з продавцем. Останній запропонував жінці виготовити меблі, але потрібно було оплатити завдаток. Обговорили всі умови. Тернополянка, розраховуючи на чужу порядність, перекинула на рахунок продавця 14 тисяч гривень. Тільки товару вона так і не дочекалася.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 ККУ – шахрайство. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

Щоб не потрапити у схожу шахрайську пастку, проявляйте пильність та не довіряйте невідомим на слово! Немає жодних гарантій, що покупець чи продавець не виявиться шахраєм. Тому читайте відгуки, просіть фото товару, а головне – не оплачуйте наперед кошти, для таких покупок передбачена післяплата.