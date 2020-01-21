Торік міграційна служба Тернопілля поповнила місцеві бюджети на 34 мільйони гривень

Впродовж останніх декількох років підрозділи міграційної служби суттєво наповнюють місцеві бюджети. Це стало можливим після внесення у 2015 році змін до Бюджетного кодексу України.

Нагадаємо, що відповідно до них, кошти, які громадяни сплачують за адміністративні послуги, у тому числі й ті, які надає міграційна служба, перераховуються на рахунки бюджетів за місцем надання послуги.

Підбиваючи підсумки 2019 року, можу поінформувати, що територіальні підрозділи міграційної служби Тернопілля перерахували в місцеві бюджети 34,0 мільйони гривень, – повідомив начальник УДМС України в області Ярослав Давибіда. – Із них 33,7 мільйонів – надходження від адміністративного збору 0,3 мільйона державного мита.

Найбільшу частку цих коштів отримала казна Тернополя – 15,2 мільйонів гривень. Суттєві наповнення надійшли і до бюджетів районних центрів: Борщів – 2,0 млн, Чортків 1,8 млн., Бучач 1,6 млн, Кременець 1,5 млн, Теребовля 1,6 млн, Бережани 1,2 млн.

Зважаючи на це, начальник Управління ДМС в області націлений на налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування щодо виділення коштів на оновлення і ремонт приміщень, в яких розміщуються відділи, сектори міграційної служби.