За керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння житель Збаража вирішив відкупитися. До адміпротоколу додалося кримінальне провадження

300 американських доларів житель райцентру приніс заступнику керівника територіального підрозділу поліції, аби відкупитися за п‘янку за кермом.

Факт пропозиції неправомірної вигоди під процесуальним керівництвом Збаразького відділення Кременецької місцевої прокуратури задокументували оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно із співробітниками Збаразького відділення поліції.

Щодо збаражчанина розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 369 Кримінального кодексу України. Чоловік, котрого місцеві поліцейські зупинили за кермом транспортного засобу у стані алкогольного сп’яніння, вирішив залагодити справу хабарем.

Триста американських доларів запропонував заступнику начальника відділення поліції, аби той посприяв у закритті протоколу в суді та допоміг повернути зі штраф майданчика транспортний засіб.

Поліцейський не пристав на пропозицію отримання неправомірної вигоди. Тепер збаражчанин окрім адміністративної відповідальності нестиме й кримінальну.