На Тернопільщині поліцейські посилюють контроль за обігом деревини

Правоохоронці перевіряють законність вирубки та перевезення деревини, місця реалізації продукції лісового господарства. За виявленими порушеннями уже розпочато шість кримінальних проваджень.

Профілактичні відпрацювання проводяться у всіх районах області. Для ефективності роботи працівники поліції співпрацюють з керівництвом місцевих лісгоспів.

Особлива увага зосереджена на законності заготівлі та перевезення лісу. За період відпрацювання правоохоронці перевірили 23 транспортних засоби, які транспортували деревину.

Один факт незаконного перевезення продукції лісового господарства поліцейські виявили у Кременецькому районі. Під час патрулювання працівники групи реагування патрульної поліції районного відділу поліції у селі Кімната зупинили автомобіль марки «Опель» з причепом, завантаженим дев’ятьма колодами сосни. У водія не було жодних дозвільних документів на деревину. Автомобіль з причепом помістили на арештмайданчик. Поліцейські встановлюють, де проводилася порубка дерев. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 246 ККУ – злочин проти довкілля. Триває досудове розслідування.

При перевірці перевезення лісосировини правоохоронці звертають увагу на наявність маркування на дереві (бірки), їх пошкодження. Контролюють чи є у перевізника спеціальна товарно-матеріальна накладна, роздрукована на термопринтері, яка повинна містити QR-код та печатку FSC. Відповідність накладної звіряють на сайті https://www.ukrforest.com/.

Відстежують поліцейські також місця реалізації переробленої лісової продукції та вирубки дерев на території області. Задокументовано п’ять випадків несанкціонованої вирубки лісових насаджень: у Чортківському, Кременецькому, Збаразькому та Борщівському районах. Дані факти внесено в ЄРДР за статтею 246 ККУ.

Правоохоронці встановлюють усіх причетних до вчинення злочинів осіб та суму завданих збитків. Винуватцям може загрожувати від 850 до 1700 гривень штрафу або до 6 місяців арешту, або до 3 років обмеження волі чи позбавлення волі з конфіскацією незаконно добутого.

Правоохоронці звертаються до всіх мешканців та небайдужих громадян, якщо Вам відомі факти незаконної вирубки лісу або нищення довкілля, повідомляйте про них на лінію 102.