Викрадача техніки затримали правоохоронці Тернополя

Техніку на десять тисяч гривень із продуктового магазину Тернополя викрав невідомий. Підозрюваного оперативники розшукали. Його затримали відповідно до статті 208 КПК.

Про злочин на лінію “102″ надійшло повідомлення ще наприкінці 2019 року. Власник магазину повідомив, що невідомий віджав вхідні двері і виніс із приміщення побутову техніку, яку працівники використовували для роботи.

В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного. Це – раніше судимий за майнові злочини житель Тернополя, 1967 року народження.

Чоловіка затримали та оголосили підозру згідно статті 185 частина 3 ККУ – Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.

Перевіряють дану особу і на причетність до аналогічних злочинів, вчинених на території міста та області. Триває слідство.