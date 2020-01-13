На Тернопільщині чоловік реалізував мрію, обдуривши товариша

Заздрість та бажання отримати сенсорний телефон підштовхнули жителя Гусятинського району на злочин. Про втрату мобільного телефона в чортківський відділ поліції заявив мешканець одного із сіл району. Суму збитків оцінив в 6500 гривень.

Потерпілий розповів, що на автостанції зустрівся зі старим знайомим, випили, а після цього товариш попросив телефон, аби кудись передзвонити.

Коли власник мобільного відволікся, знайомий сів з чужим телефоном у рейсовий автобус та поїхав. Оперативники його розшукали, мобільний вилучили.

Підозрюваний каже, що завжди мріяв про сучасний телефон, але грошей його купити не мав. Тому пішов на злочин. Чоловікові інкримінують статтю 190 частина 1 ККУ – шахрайство.