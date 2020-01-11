Дві смерті за добу зареєстрували працівники поліції на Тернопільщині

Обидва факти правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 115 частина 1 ККУ.

Про смерть чоловіка у Заліщицькому районі на лінію”102″ повідомив сімейний лікар. У літній кухні сусіди виявили тіло господаря, 1961 року народження. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом, оскільки будинок був весь в диму.

Як з’ясувалося згодом, загиблий – інвалід 2 групи. Проживав у будинку сам. Опалював помешкання дровами. Пічка знаходилася за кілька сантиметрів від ліжка і як результат – від грубки загорілася ковдра і виникла пожежа.

При попередньому огляді тіла, слідів насилля експерт не виявив. Причина смерті буде встановлена після розтину.

Про чоловіка без ознак життя в поліцію Збаражчини повідомили перехожі. Невідомий лежав на зупинці громадського транспорту, що на Добривідському перехресті. На місце події виїжджала бригада швидкої допомоги та поліція.

При огляді тіла медики констатували смерть. Як стало відомо, померлий – житель Збаразького району, 1986 року народження. Чоловік зловживав алкоголем та вів антигромадський спосіб життя.

Слідів насильницької смерті на тілі не виявили, а причина смерті буде відома лише після проведення судово-медичної експертизи