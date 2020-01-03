Правоохоронці з’ясовують причини вибуху в сільському клубі на Тернопільщині

3 січня близько 18.30 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Угринів Підгаєцького району в клубі виникла пожежа та пролунав вибух.

На місце події виїхали співробітники поліції, рятувальники. Оскільки площа займання була невелика, пожежу вдалося швидко локалізувати.

Внаслідок вибуху постраждали восьмеро неповнолітніх віком від 12 до 17 років, які в цей час проводили репетицію виступу різдвяного вертепу в клубі. Наразі вони перебувають у реанімаційному відділенні районної лікарні з опіками 1-2 ступеня.

На місці інциденту продовжують працювати вибухотехніки та інші екстрені служби.

За попередньою версією рятувальників, вибух міг статися через витік газу. Напередодні газовики проводили газ до сільської ради, яка знаходиться поруч з клубом.

Поліцейські встановлюють обставини інциденту і вирішують питання про надання правової кваліфікації даної події.