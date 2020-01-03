Чоловіків, причетних до грабежу, піймали оперативники Тернополя

Грабіж, поєднаний з насильством, інкримінують правоохоронці Тернополя двом чоловікам. Раніше судимі жителі обласного центру побили та пограбували мешканця Гусятинського району.

До поліції звернувся потерпілий і розповів, що чекав на електричку, аби доїхати додому. До нього підійшло двоє чоловіків, розговорилися, а вже через деякий час тріо вирішило відсвяткувати знайомство.

Проте відійти далеко не вдалося. Неподалік зупинки громадського транспорту “Залізничний вокзал” невідомі вдарили чоловіка по голові, відібрали у нього мобільний телефон і барсетку, в якій були документи та 1500 гривень. Після нападу зловмисники втекли.

Проведеними слідчо-оперативними заходами працівники карного розшуку встановили осіб нападників. Це – раніше судимі за майнові злочини жителі Тернополя, 1979 та 1987 років народження.

Вони у скоєному зізналися. Телефон продали перехожому за гривень 300, а гроші витратили на власні потреби.

Вирішується питання про обрання “дуету” міри запобіжного заходу. Триває слідство згідно статті 186 частина 2 ККУ.