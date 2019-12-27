Оперативники затримали грабіжника, який відкрито викрав у тернополянина 13 тисяч доларів

За награбовані гроші раніше судимий 25-річний мешканець Козівського району придбав автомобіль, мобільний телефон, обручки, оновив гардероб. Зловмисника поліцейські розшукали в одному із готелів Львівщини.

Повідомлення про пограбування надійшло до співробітників Тернопільського відділу поліції від 32-річного жителя обласного центру. Він розповів, що в нього на вулиці чоловік, з яким він познайомився в закладі відпочинку, відкрито викрав 13 тисяч доларів.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 25-річний житель Козівського району. Чоловік вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – був раніше судимий за майнові злочини.

Оперативники розшукали підозрюваного на Львівщині. Там він переховувався в готелі. Наразі козівчанин затриманий відповідно до статті 208 КПК, а також вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як встановили правоохоронці, чоловіки познайомилися в одному із закладів відпочинку. Зловмисник запримітив, що тернополянин має при собі значну суму грошей. Вже на вулиці, скориставшись моментом, козівчанин силоміць відібрав гроші у нового знайомого. Більшу частину чужих коштів лиходій швидко витратив: придбав автомобіль, мобільний телефон, обручки та оновив гардероб.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії мешканця підозрюваного слідчі кваліфікують за частиною 4 статті 186 ККУ – грабіж, вчинений у великих розмірах. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.