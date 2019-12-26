На Бучаччині з десятиметрової висоти впав робітник

Порушення вимог законодавства про охорону праці розслідують правоохоронці Бучацького відділення поліції. З десятиметрової висоти під час реставрації приміщення палацу в селищі Золотий Потік впав робітник.

Бригаду швидкої викликали інші працівники. Чоловіка, 1971 року народження, жителя Тернополя, з політравмами, закритою черепно-мозковою травмою, забоями грудної клітки та відкритим переломом кісток передпліччя госпіталізували в реанімаційне відділення.

За словами правоохоронців, нещасний випадок трапився 24 грудня близько 13:00. На території палацу працювало дві бригади. Одні проводили внутрішню реконструкцію, інші – зовнішню. За попередньою інформацією, потерпілий працював без страхувальних тросів. Не втримався та впав.

Стан чоловіка важкий. Правоохоронці перевіряють на яких умовах працював тернополянин та встановлюють причини падіння.