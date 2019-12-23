Правоохоронці Тернопільщини припинили діяльність 177 гральних закладів

У результаті проведеного відпрацювання поліцейські припинили роботу 177 об’єктів, які займалися гральним бізнесом. За сімома фактами виявлених правопорушень слідчі розпочали два кримінальні провадження за частиною 1статті 203-2 Кримінального кодексу України.

Більшість виявлених закладів працювали під виглядом державних лотерей. Правоохоронці вилучили системні блоки, монітори та інше обладнання, яке використовувалось для ведення азартних ігор.

Активно співпрацюючи з органами місцевої влади, які проводили демонтаж зовнішньої реклами гральних закладів, поліцейські забезпечували громадський порядок та безперешкодний доступ до об’єктів.

Ліквідовано майже дві сотні одиниць рекламної продукції із зображенням лотерей, інтерактивних клубів тощо. Демонтовані вивіски зберігаються на охоронюваній території. Власники зможуть їх забрати, попередньо оплативши витрати за демонтаж.

В області продовжують працювати мобільні групи поліції, які відстежують ситуацію та реагують на всі спроби власників незаконного бізнесу відновити свою діяльність.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням: у випадку виявлення функціонування будь-яких гральних закладів, повідомляйте за номером 102.