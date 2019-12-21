За неправдивий виклик жителька Чортківщини відповідатиме перед законом

Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб інкримінують працівники поліції двадцятип’ятирічній жительці Чортківського району. Жінка повідомила на лінію “102″ про зникнення свого сімнадцятирічного брата.

Пошуками неповнолітнього зайнялися правоохоронці ювенальної превенції. Вони з’ясували, що хлопець навчається в Тернополі в одному з училищ. Знайшли юнака в гуртожитку. У нього була висока температура, тож поліцейські викликали до нього швидку допомогу.

У ході перевірки стало відомо, що сестра повідомила правоохоронцям неправдиву інформацію, оскільки брат не пропадав. Він позичив в друзів гроші і останні його розшукували, аби забрати борг. Тому родичка вирішила долучити до пошуків боржника правоохоронців.

За неправдиве повідомлення жителька Чортківщини відповідатиме перед законом згідно статті 183 КуПАП.