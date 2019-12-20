На Тернопільщині мобільні групи з виявлення незаконних гральних закладів працюватимуть цілодобово

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2019 р. № 1325-р Національна поліція та Державна фіскальна служба отримали завдання вжити заходів щодо припинення функціонування розповсюджувачів лотерей, діяльність яких не віднесена до організації та проведення лотерей, не заборонених Законом України “Про заборону грального бізнесу в Україні”.

Співробітники поліції проводять відпрацювання щодо виявлення та припинення діяльності нелегальних гральних закладів на території Тернопільщини. Для цього створено 26 мобільних груп, куди увійшли представники управління стратегічних розслідувань, оперативних та слідчих підрозділів поліції області та фіскальної служби.

Станом на 16.30 год. правоохоронці закрили 176 об’єктів, які займалися незаконним гральним бізнесом на території краю.У чотирьох закладах на момент приходу поліцейських здійснювалася незаконна гральна діяльність.

Правоохоронці дані факти зафіксували та зупинили, вилучили 44 системні блоки та інше гральне обладнання. Відповідні дані внесли в журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Мобільні групи продовжують свою роботу та чергуватимуть цілодобово поблизу виявлених гральних закладів з метою недопущення їх повторного відкриття. Правоохоронці також звертаються до краян повідомляти їм про діяльність гральних залів на лінію 102.