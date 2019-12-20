Групу заїжджих квартирних злодіїв піймали на виїзді з Тернополя оперативники

Чотирьох чоловіків, підозрюваних у квартирній крадіжці в Тернополі, затримали при виїзді з обласного центру оперативники.

Про виламані замки в квартирі сусідів та відкриті двері на лінію “102″ 19 грудня повідомила тернополянка. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Як з’ясувалося, до помешкання невідомі проникли, виламавши серцевину замка. Злочин трапився в робочий час, коли господарів не було дома.

Оперативники одразу вийшли на слід ймовірних злодіїв. За словами заступника начальника управління карного розшуку Михайла Шмиглика, працівники карного розшуку Тернопільщини спільно з оперативниками Житомира та Рівного опрацьовували отриману раніше інформацію про групу квартирних злодіїв, які, ймовірно, готують серію крадіжок на території західної України.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, спільно з працівниками спецпідрозділу КОРД, правоохоронцям вдалося затримати підозрюваних на виїзді з Тернополя.

Це – двоє уродженців Грузії, а також мешканці східних областей. Їх затримали відповідно до статті 208 КПК. Один із зловмисників уже притягувався до відповідальності за майнові злочини. У підозрюваних вилучили знаряддя зламу та крадені речі.

Перевіряють затриманих на причетність до аналогічних злочинів, вчинених на території нашої, а також сусідніх областей.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 185 частина 3 ККУ – Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.