Несанкціонована вирубка та продаж ялинок карається законом

У період новорічно-різдвяних свят правоохоронці проводитимуть заходи, метою яких є недопущення несанкціонованої вирубки хвойних дерев та їх реалізації.

Факт незаконної вирубки ялинки на території заповідника виявили співробітники Кременецького відділу поліції. Правоохоронці встановили особу, яка зрізала дерево і з’ясовують чи мала вона на це відповідні дозвільні документи.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 246 ККУ – незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, вчинені у заповідниках або на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах.

Правоохоронці нагадують, що за незаконну порубку і пошкодження хвойних дерев, їх перевезення, зберігання, а також за порушення порядку реалізації новорічних ялинок настає адміністративна відповідальність, а в окремих випадках – кримінальна.

Штрафи за незаконне вирубування хвойних насаджень суттєво зросли. Відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконна порубка дерев хвойних порід у лісі тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 510 до 1020 грн. і на посадових осіб від 2550 до 5100 грн. А за порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу (новорічних ялинок) без документів також передбачена відповідальність згідно ст. 88-1 КУпАП, яка тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1700 грн. з конфіскацією об’єктів рослинного світу чи без такої за рішеннями відповідних місцевих судів.

Згідно зі статтею 246 Кримінального кодексу України кримінальна відповідальність настає, коли розмір шкоди перевищує 20 тис. грн., або при здійсненні правопорушення у заповідниках, на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду та в інших особливо охоронюваних лісах.