Увага! Розшукується зловмисник

Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують Копчука Івана Івановича, 1965 року народження, уродженця Івано-Франківської області, який працював на території Тернопілля.

Тернопільський міськрайонний суд винесено вирок та визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України – «службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки».

Якщо ви знаєте місце знаходження правопорушника, телефонуйте за номерами в Тернополі (098)-803-25-00, (050)-021-33-59, 27-11-70 або на лінію «102».